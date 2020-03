5 façons dont la WWE est réellement meilleure sans foule

Twitter / WWE

La lutte n’est pas meilleure sans foule. Les fans qui s’entassent dans les arénas, les gymnases, les salles de sport, les bars, les salles de concert, ou partout où les promoteurs peuvent penser à réserver le spectacle, sont la pierre angulaire de l’industrie. Sans leur enthousiasme, leur participation ou leur passion, rien de tout cela ne fonctionne.

Vous auriez espéré que cela irait sans dire. La situation mondiale difficile a rendu toutes les formes de divertissement non autorisées ou méconnaissables, et c’est un point positif dans tout cela que la lutte professionnelle est même en mesure de continuer à n’importe quel titre. C’est une situation complexe pour l’industrie, avec une solution nuancée, et bien que la lutte ne soit absolument pas meilleure sans une foule … il y a des éléments qui sont meilleurs que ce que nous attendions.

Le fait d’être une partie si importante de la production (littéralement leur propre aspect de marque à la WWE, parfois aveuglé par les lumières de la scène uniquement pour mieux paraître en toile de fond) les retirer de l’équation change beaucoup le fonctionnement d’un spectacle de catch. Comme nous l’avons vu avec la WWE et AEW ces dernières semaines, certains de ces changements sont assez sombres et déprimants, mais ils font également ressortir le meilleur dans d’autres aspects de la diffusion.

Les foules sont un énorme raté pour la lutte professionnelle, mais jusqu’à ce qu’elles soient en mesure de revenir, il y a au moins quelques points positifs que nous pouvons prendre …