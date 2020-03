5 hauts et 5 bas de la WWE WrestleMania 25

WWE.com

Il a fallu attendre 2009 pour que quiconque remarque que le “ Show Of Shows ” moderne était devenu tout ce que la société avait prétendu être, et ce n’était que parce que WrestleMania 25 était une déception écrasante.

Une déception écrasante qui a abrité ce que beaucoup considèrent comme le plus grand match de l’histoire de l’entreprise – et, ce faisant, a établi la tendance du nouveau “ Show Of Shows ” des temps modernes. Le retour permanent aux stades en 2007 n’était pas seulement le dernier flex nécessaire de Vince McMahon alors que son organisation dominait confortablement le paysage de lutte nord-américain qu’il avait remodelé, mais un indice visuel instantané que sa “ plus grande scène ” était pour tout le monde.

Des foules de mammouths (encore gonflées artificiellement) ont rempli les lieux. Les gens ont acheté des centaines de milliers de personnes à la carte. Les talk-shows ont pris les lutteurs comme des invités sûrs au lieu de blesser l’hôte. Les célébrités se sont rendues disponibles pour un spectacle qui portait autrefois des stigmates pire que les étoiles tombées elles-mêmes.

Le montage de tout cela a forcé la détermination de durées d’exécution plus longues. Plus de bagoutage avant le spectacle. Plus de performances PPV. Plus de minutes du réseau WWE monétisées. Pour le meilleur et pour le pire …

(Vous voulez plus de hauts et de bas WrestleMania? Nous les avons: I, 2, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, 13, XIV, XV, 2000, X-Seven, X8 , XIX, XX, 21, 22, 23, XXIV)