5 hauts et 5 bas de la WWE WrestleMania 33

La WWE n’avait qu’une chose à surmonter avant WrestleMania, alors permettez à votre écrivain de le faire avant cette critique particulière. Le WrestleMania 33 d’Orlando était orienté autour des parcs à thème de la marque locale, avec des montagnes russes sur la scène, des néons f * cking massifs à perte de vue et une chanson de danse pop sirupeuse si contagieuse qu’elle a conquis ceux des parents aux enfants.

Le «Greenlight» de Pitbull avait une énergie que la moitié de la carte ne pouvait pas reproduire, même avec un environnement favorable. Quand ce spectacle était bon, c’était une épopée d’Universal Studios. Au pire, même un paysage de rêve Disney ne pourrait pas le sauver …

