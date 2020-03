5 hauts et 5 bas de la WWE WrestleMania XII

WWE.com

D’une manière générale, les choses étaient en hausse pour la WWE alors qu’ils entraient dans la saison de WrestleMania après une année précédente difficile.

La naissance de septembre 1995 de lundi Nitro avait recadré la conversation sur la lutte professionnelle traditionnelle en Amérique du Nord, mais les chiffres de la WWE à la carte et en direct augmentaient doucement au début de l’année. Avec des preuves sélectives, Vince McMahon a été autorisé à croire qu’il était sur une très bonne chose avec la poussée “Boyhood Dream” du meilleur polyvalent de son entreprise (et sans doute du monde), surtout quand il avait le deuxième meilleur le mettre au ‘Show Of Shows’.

Malheureusement, il montrait de la faiblesse ailleurs. Comme s’appuyer sur des légendes pour éliminer la série Survivor en 1993 et ​​le “Royal Rumble le plus rapide de l’histoire” en 1995, un match de 60 minutes entre les deux meilleures stars était un agent de masquage sonore pour le manque de qualité des étoiles disponible pour le ‘Grandest’. Stage ‘en 1996. La pression était sur Shawn et Bret pour livrer là-bas, parce que McMahon lui-même se débattait ailleurs …

