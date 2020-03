5 hauts et 6 bas de la WWE WrestleMania VIII

WWE.com

Avec un clin d’œil aux gars à OSW Review, “Happy Days Are Here Again!”

Le point culminant de WrestleMania VIII a vu Ultimate Warrior et Hulk Hogan retirer le spectacle comme ils l’avaient fait deux ans plus tôt, tandis que Randy Savage et Bret Hart ont remporté l’or en simple pour souligner la santé de la société au début de la nouvelle année de lutte.

C’était, au moins, ce que Vince McMahon voulait et avait besoin que son auditoire réfléchisse. La fumée et les miroirs étaient nécessaires pour garder autant de personnes dans la bulle tandis que ceux à l’extérieur déchiraient son entreprise. La WWE a été scandalisée, le sexe, la drogue et la débauche présumés des années 80 rattrapant finalement The Chairman et certains de ses artistes les plus en vue.

“ Le Hulkster ” s’est ensuite échappé, entraînant toutes les autres décisions paniquées à cette époque du processus, pour le meilleur et pour le pire …

