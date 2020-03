5 hauts et 6 bas de la WWE WrestleMania XV

WWE.com

L’incroyable conclusion de WrestleMania XIV n’était qu’un autre moment de 1998 rendu parfait par l’un des appels emblématiques de Jim Ross. «L’ère Austin a commencé» était le genre de ligne «Good Ol JR» qui était toujours excellente à déployer exactement au bon moment. Son récit a fait autant – parfois plus – que les lutteurs eux-mêmes pour surmonter le chaos et le carnage de la journée.

C’est pour cette raison que Stone Cold Steve Austin et The Rock ont ​​insisté sur sa présence pour leur tête d’affiche WrestleMania XV. “ The Rattlesnake ” savait que son ami proche ferait beaucoup pour étoffer les coups de fouet qui définissaient le temps et au moins faire en sorte que leur bagarre se sente comme l’événement principal d’un “ Show Of Shows ” plein à craquer avec des restes étrangement similaires.

Le meilleur du reste de l’ère Attitude était prêt à couronner une décennie tumultueuse de WrestleMania avec le plus fou du lot – même si cela signifiait sacrifier la qualité du ring presque entièrement. En règle générale, il incombait à un homme de sauver la série sur ce front, mais nous arriverons à sa tâche peu enviable un peu plus tard.

