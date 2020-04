5 hauts et 7 bas de la WWE WrestleMania 34

WWE

Tant que la WWE insistera pour permettre aux spectacles de se propager au-delà d’une durée raisonnable ou de refuser de diviser le “ Show Of Shows ” sur deux jours dans une arène plutôt qu’une salle de sport vide, il n’y aura peut-être jamais de fans de WrestleMania qui pourront à nouveau s’entendre à l’unanimité .

Il y a eu des moments répugnants sur cette carte. Sorts de misère moribonde qui seraient pleurés à ce jour s’ils avaient eu lieu au plus fort de l’ère de l’attitude. Des segments tellement sh * tty qu’ils n’appartenaient tout simplement pas à la «Grandest Stage».

Il a également présenté l’un des plus grands joyaux du divertissement sportif de l’histoire de l’entreprise.

Telle est la vie sur le ‘Grandaddy Of Em All’. La WWE veut que les gens regardent toutes les dernières minutes pour ces précieuses statistiques du réseau, donc la philosophie carotte / bâton sous-tend toute la carte. 12 matchs constituaient la carte principale avec deux shuntés au coup d’envoi, mais cela peut sembler étrange au moment où WrestleMania 40 prend une semaine entière.

Tous les paris sont désactivés maintenant et pour toujours plus. Ils étaient un an avant ce spectacle. À l’époque, ils faisaient de la merde comme mettre un titre majeur pour Jinder Mahal.

(Vous voulez plus de hauts et de bas WrestleMania? Nous les avons: I, 2, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, 13, XIV, XV, 2000, X-Seven, X8 , XIX, XX, 21, 22, 23, XXIV, 25, XXVI, XXVII, XXVIII, 29, XXX, 31, 32)