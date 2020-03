5 meilleures émissions originales du réseau WWE pour regarder Binge en quarantaine

Des circonstances dramatiques à travers le monde entier ont laissé des pays entiers bloqués. Le coronavirus est une épidémie sans précédent qui a affecté d’une manière ou d’une autre tous les marchés et toutes les personnes dans le monde. Des millions de personnes dans le monde sont actuellement en quarantaine, pratiquent la distanciation sociale et essaient de se divertir car elles sont très probablement assises à la maison.

Si vous êtes comme moi, vous comptez sur l’industrie du divertissement pour vous aider à traverser cette période difficile. Heureusement pour vous, j’ai parcouru les milliers d’heures de contenu de WWE Network et j’ai trouvé les cinq meilleurs programmes originaux à regarder sur WWE Network pendant que vous êtes en quarantaine.

Asseyez-vous, détendez-vous et laissez ces incroyables émissions liées à la lutte vous divertir.

5. WWE Chronicle

John Cena Backstage à SmackDown vendredi soir à Boston, Mass.

WWE Chronicle est l’une des émissions les plus diverses de la WWE. Chronicle se concentre sur un lutteur à la fois, et toujours sur une histoire intéressante. Les épisodes durent de 20 à 45 minutes, ce qui rend ces épisodes courts et doux.

Chronicle plonge profondément dans la vie personnelle des superstars et comment elles naviguent leur temps dans la WWE. Les sujets abordés dans WWE Chronicle incluent la retraite forcée anticipée de Paige, Ali et sa carrière, Cain Velasquez venant à la WWE, la montée de Becky Lynch, et plus encore.

4. Roulez le long

Ride Along est l’un des spectacles les plus simples et les plus légers du réseau WWE, mais ne manque jamais de décevoir. La prémisse de l’émission est fondamentale: collez une caméra sur le tableau de bord de la voiture d’un lutteur et regardez-les voyager avec d’autres superstars dans les vestiaires jusqu’au prochain spectacle.

J’aime personnellement Ride Along parce que vous voyez les Superstars hors de leur caractère et que vous parlez franchement de la vie sur la route, de leurs expériences de lutte et de leurs amitiés. Ride Along est une autre montre rapide et un excellent moyen de se divertir lorsque vous êtes seul en quarantaine.

3. WWE 365

WWE 365 est l’un des spectacles les plus intéressants du réseau. Les producteurs choisissent une superstar à suivre pendant une année entière. Les 365 jours de film sont ensuite compilés dans un documentaire qui capture la vie du lutteur choisi dans et hors du ring.

Les épisodes durent de 45 minutes à une heure, ce qui permet au spectateur d’être vraiment en profondeur avec les lutteurs. Les lutteurs sont souvent choisis parce qu’ils entrent dans une partie intéressante de leur carrière ou sont actuellement impliqués dans les meilleurs scénarios, ce qui garantit que chaque épisode est pertinent et fascinant.

2. Camp WWE

Oh mec. Le Camp WWE est vraiment hilarant et inapproprié! J’ai été choqué que la WWE ait créé un contenu aussi torride et hilarant. Camp WWE est une série de comédies animées pour adultes qui présente des superstars de la WWE participant au même camp d’été que les enfants dirigés par la famille McMahon.

La série se moque des lutteurs actifs actuels et comprend de nombreuses voix des lutteurs eux-mêmes, y compris Ric Flair, Sgt. Slaughter, et Vince lui-même! Ma seule plainte à propos de la série est qu’il n’y a pas plus d’épisodes.

Mentions honorables

1. WWE 24

WWE 24 est à mon avis le meilleur show du WWE Network. L’émission dure une heure, parfois plus et est de loin l’émission la plus émouvante et révélatrice du réseau. L’émission se concentre sur un lutteur comme Seth Rollins, Booker T ou Ronda Rousey, mais se concentre également sur des périodes et des événements spécifiques de la lutte tels que l’évolution de la femme, certains WrestleMania, un épisode hommage à Daniel Bryan, et plus encore.

Les épisodes sont tous très détaillés, bien faits et instructifs. J’ai beaucoup appris sur chaque lutteur et chaque événement en regardant cette émission et j’espère qu’ils continueront à choisir des sujets percutants comme ils l’ont été.