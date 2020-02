5 meilleurs moments de NXT TakeOver: Portland

NXT TakeOver: Portland, avait une carte contenant quatre matchs de championnat très attendus. Les BroserWeights ont cherché à détrôner l’ÈRE incontestée, Bianca Belair a défié la championne féminine NXT Rhea Ripley, Keith Lee a combattu Dominik Dijakovic pour le titre nord-américain et Tommaso Ciampa a cherché à récupérer «sa vie» (le championnat NXT) à Adam Cole. Sans oublier la performance musicale de Poppy, un Street Fight et Finn Balor contre Johnny Gargano!

Ce fut une grande soirée avec beaucoup de choses qui se sont déroulées; voici donc mes 5 meilleurs moments préférés de l’émission.

5. Un combat de rue presque parfait

Lors du très attendu TakeOver de ce soir, Tegan Nox et Dakota Kai se sont engagés dans une guerre magnifique et vicieuse. Les deux anciens meilleurs amis devenus des rivaux amers se sont battus. La fille avec le magicien brillant le plus brillant a présenté un côté plus sombre et plus implacable à Kai après toutes les trahisons.

Les deux superstars ont livré un grand match, seulement terni par les débuts choquants de Raquel Gonzalez. Bien sûr, il était tout à fait logique que Kai remporte la victoire corrompue, mais j’aurais préféré voir une fin concluante du match.

4. Un chef-d’œuvre colossal

Près d’un an depuis que Keith Lee et Dominik Dijakovic se sont affrontés face à face sur NXT; J’avais compté les jours avant que ces deux guerriers ne se battent pour le championnat nord-américain. Lee et Dijakovic se sont battus dans certains des concours les plus impressionnants et les plus fous qui défient les niveaux de gravité; celui-ci n’était pas différent.

Je ne pouvais pas croire ce que mes yeux voyaient, des flips aux manœuvres folles, en passant par les quasi-chutes à couper le souffle. Ce match était absolument incroyable et l’univers NXT était brûlant, ce qui le rendait encore plus spécial. Je l’ai dit un million de fois mais je jure que ces deux puissances sont incapables d’avoir un mauvais match.

La question est maintenant de savoir qui est le prochain à participer au championnat nord-américain? Le champ est grand ouvert pour les nouveaux challengers et je suis ravi de savoir qui ce sera.

3. Une triple menace WrestleMania?

Bianca Belair et Rhea Ripley ont organisé un sacré match de championnat NXT féminin. Les deux concurrents ont tout risqué pour quitter Portland avec la prestigieuse médaille d’or. L’EST de NXT a livré une performance d’évasion ce soir et la petite attaque de Charlotte Flair en était la preuve. Sinon, pourquoi Flair la sortirait-elle au bord du ring après le match?

Ripley allait toujours retenir qu’il n’y avait aucun doute là-dessus, Flair allait accepter son défi mais ajouter Belair dans le mix était peut-être un peu choquant. Rien est certain; et c’était peut-être juste un moyen pour Flair d’ajouter plus de chaleur au talon. Il semble bien que le championnat féminin NXT pourrait devenir un match à triple menace.

2. La trahison ultime coûte Goldie

À l’approche de l’événement TakeOver de ce week-end, l’un des matchs les plus attendus était Tommaso Ciampa défiant Adam Cole pour le championnat NXT. L’an dernier, à la même époque, Ciampa a été contraint de renoncer à «sa vie» en raison d’une malchance grave au cou. Passer du temps sur la touche a permis à son partenaire bricoleur, Johnny Gargano, de remporter le titre.

Tout le monde se souvient clairement du moment spécial de TakeOver: New York où Gargano, Ciampa et Candice LeRae étaient main dans la main pour célébrer. Johnny Wrestling allait le perdre lors de la prochaine épreuve et avait sa juste part de matches à l’extérieur. Avance rapide vers la première édition de NXT aux États-Unis, quand «Papa est revenu à la maison» et a regardé un trou à travers Cole.

À mon avis, l’un des matchs de championnat NXT les plus brutaux et physiques et les plus formidables de l’histoire de la marque, Cole et Ciampa ont démoli la maison. La haine et la méchanceté s’affichaient à chaque seconde où Ciampa semblait regagner Goldie. Le leader de The Undisputed Era a utilisé toutes les astuces du livre pour maintenir son emprise sur son titre en utilisant toute l’aide de l’UE.

Un visage familier est apparu de nulle part, un confident, un frère, un ancien partenaire de l’équipe d’étiquette est venu pour égaliser la chance. Attirant Ciampa dans un faux sentiment de sécurité, Gargano a fustigé son ancien partenaire de bricolage avec Goldie et Cole a défendu avec succès son titre. Quitter l’univers NXT complètement choqué une fois de plus.

Les guerres que ces anciens partenaires et amis de l’équipe ont enduré ont contribué à élever la marque noire et or, mais nous sommes aussi d’une brutalité si dégoûtante que parfois difficiles à regarder. Il vaut presque la peine de se demander ce que cette histoire a à raconter d’autre. Combien de haine Gargano a-t-il vraiment pour Ciampa et où cette rivalité tordue et sadique se tournera-t-elle ensuite?

1.Le Prinxe ne manque pas

Quand vous pensez au mot NXT, deux noms viennent à l’esprit simultanément: Johnny Gargano et Finn Balor. Les deux superstars ont porté cette marque vers de nouveaux sommets et ont laissé leur sang, leur sueur et leurs larmes au milieu du cercle carré. Balor, le champion NXT régnant le plus longtemps, et Johnny Wrestling surnommé Johnny TakeOver. Deux hommes presque égaux à tous les niveaux; et un match de rêve pour les âges qui devait absolument se produire tôt ou tard.

Jusqu’à présent, la narration avait été si incroyable, même Gargano souffrant de la blessure et reporter le match n’a fait qu’encourager encore plus l’univers NXT. Il était si incroyablement difficile de décider si ce match ou le championnat nord-américain serait placé au premier rang. Les deux concours étaient si bien écrits que je ne pense pas qu’ils auraient pu être meilleurs. Contrairement à Keith Lee et Dominik Dijakovic, personne ne savait qui gagnerait celui-ci.

Balor et Gargano étaient sur une trajectoire de collision pour prouver qui était vraiment le porte-étendard de NXT. Johnny Wrestling était en plein écran mettant en valeur ses talents techniques et aériens impeccables. Le Prinxe, d’autre part, a démontré son côté impitoyable et vindicatif coupant le bébé à chaque tour.

Gargano a augmenté son jeu et a poussé l’agressivité dans une autre vitesse pour correspondre à son adversaire, allant même jusqu’à dropper Balor à travers la barricade rappelant le virage choquant du talon du Prinxe. En fin de compte, cependant, Balor a terminé Johnny TakeOver avec un coup de grâce qui a traversé le cœur de Gargano comme des poignards.