5 meilleurs moments: WWE Raw 24/02/20

L’épisode de Monday Night Raw de cette semaine a été incroyable du début à la fin. Randy Orton a trouvé un nouvel adversaire et un nouvel allié. Aleister Black a peut-être trouvé son premier «vrai» programme contre The O.C., et bien plus encore.

Voici mes 5 meilleurs moments de Raw.

5. Erik Rowan prend de l’ampleur

Avant de commencer à remettre en question ma position, oui, même dans la défaite, Rowan ressemble à un dur à cuire. Pour ma part, j’étais sceptique quant à la décision de la WWE d’éloigner le grand homme de Daniel Bryan le vendredi soir SmackDown il y a des mois; mais après avoir flotté à l’arrière-plan, il est finalement utilisé comme le monstre qu’il est vraiment.

La semaine dernière, il a été anéanti par Black et ce soir grâce à The O.C .; il a amené le combat à Black. Rowan a presque remporté une énorme victoire sur un Noir blessé, mais il avait quand même fière allure. Sortir de cette solide performance; Rowan devrait être placé dans une querelle de mi-carte significative et non pas simplement renvoyé dans des matchs de squash.

4. Aleister Black contre AJ Styles

Je ne peux honnêtement pas croire que cette querelle se passe réellement. Lorsque «The Dutch Destroyer» est arrivé sur Raw, je savais qu’un programme avec AJ Styles était une possibilité; mais après l’épisode de cette semaine, il semble que cette querelle de rêve se profile à l’horizon.

C’est un timing absolument parfait puisque Black n’a pas eu un bon adversaire depuis Buddy Murphy, et peut-être qu’il peut le mélanger avec “The Phenomenal One” sur la route de WrestleMania. Il y a des rumeurs qui circulent selon lesquelles Styles fera face à The Undertaker à Mania, mais s’il ne le fait pas et qu’ils continuent cette route, alors Black vs Styles pourrait être un match formidable sur The Grandest Stage of Them All.

3. Montez Ford est une star en devenir

Je n’encouragerai jamais la WWE à diviser The Street Profits Montez Ford et Angelo Dawkins, mais Ford devrait se diversifier et devenir une superstar des célibataires à prendre au sérieux. Son charisme, son énergie brute et son athlétisme sont hors du commun. Récemment, The Street Profits a été étroitement lié à la récente histoire de Monday Night Messiah entourant Seth Rollins et ses disciples.

Dans l’épisode de Raw de cette semaine, Dawkins et Ford ont participé à des matchs en simple, mais Ford a été la vedette de la soirée. Non seulement il a tenu bon contre l’ancien champion universel, mais il est venu en quelques secondes après avoir remporté une énorme victoire. L’univers de la WWE était complètement derrière lui tout le temps, et c’était une performance incroyable de l’ancien champion de l’équipe NXT tag.

2. Cousins ​​mis sur une clinique absolue

Sur l’épisode de Raw de cette semaine; Humberto Carrillo et Angel Garza ont livré un classique cinq étoiles sur toutes les mesures. Les cousins ​​ont commencé le match en réfléchissant les manœuvres techniques et les compteurs de chacun. L’action a été rapide et l’univers de la WWE a été très impressionné par leurs incroyables talents.

La plupart des gens ne le savent peut-être pas, mais Carrillo et Garza se sont affrontés une fois auparavant dans l’épisode du 24 mars 2019 de 205 Live. À mon avis; leur match de l’année dernière était tout simplement incroyable et j’étais très excité de voir ce que ces deux-là apporteraient à la table sur Raw. Après une série de tentatives de chute, Garza a remporté la victoire en surprenant Carrillo. J’ai hâte de voir ces deux-là se battre sur une scène plus lumineuse avec un titre en jeu dans un avenir proche.

1.Randy Orton: IED pour troubles explosifs intermittents

Est-ce que 2009 est de nouveau terminé? On dirait que “The Viper” Randy Orton est de retour à ses manières sadiques; comme il a sorti Edge, Matt Hardy et presque Kevin Owens dans l’épisode de Raw de cette semaine. Il y a onze ans, il attaquait et éliminait à lui seul Triple H et la famille McMahon. Orton cherchait à se venger de la trahison de son ancien mentor après être devenu le plus jeune champion du monde des poids lourds de l’histoire de la WWE.

HHH, Batista et Ric Flair ont allumé Orton et ont déclenché un chemin de destruction menant à WrestleMania 25; où HHH a défendu son titre WWE contre Orton. Avance rapide vers le présent, où Orton a distribué un horrible coprésident à la «Superstar classée R» il y a plus d’un mois. Pendant des semaines, l’Univers de la WWE a demandé des réponses à The Viper pour ses actions dégoûtantes; et Hardy a payé le prix pour coller son nez là où il ne devrait pas être.

La semaine dernière, Hardy et Orton étaient prêts à se battre dans un violent match de No Holds Barred; mais avant que le match ne puisse avoir lieu, Orton attaqua haineusement son ennemi. Au lieu de quitter Hardy après un RKO tonitruant, The Viper a décidé d’écraser son crâne avec un autre co-président sur les marches en acier que l’Univers de la WWE regardait en silence.

Dans l’épisode de Raw de cette semaine, Orton et le héros local Owens se sont affrontés en tête-à-tête dans un match très intense. Non seulement KO devait se soucier de son adversaire; mais il a également été confronté au Messie du lundi soir et à sa compagnie. Pendant que le babyface était distrait; l’officiel a effectué un triple comptage rapide.

Owens est resté sans vie alors qu’Orton a reçu deux chaises en acier d’un improbable allié Rollins. «L’architecte» le poussait à livrer un coprésident à Owens. Owens est apparu à la dernière minute; surprendre son ennemi qui a catégoriquement affirmé “Je suis désolé” mais Owens s’en fichait. Plus tôt dans le spectacle; il a été révélé que l’épouse “réelle” d’Edge, Beth Phoenix, sera en direct sur l’épisode de la semaine prochaine pour fournir une mise à jour sur l’état de son mari.

Je me trompe peut-être, mais je ne pense pas que la vipère sera trop loin du Temple de la renommée; et peut-être que nous pourrions voir un RKO qui rappelle 2009 où il a laissé tomber Stephanie McMahon. J’adorerais voir cette histoire prendre cette tournure sadique et devenir encore plus sombre et plus personnelle.

Voilà, ce sont mes 5 meilleurs moments de l’épisode de Raw de cette semaine. Je serais ravi d’entendre ce qui vous a marqué.

