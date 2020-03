5 meilleurs moments: WWE SmackDown 28 fév 2020

Un jour retiré de Super ShowDown, le tout nouveau Universal Champion Goldberg est sur le point d’apparaître, les nouveaux champions de l’équipe SmackDown Tag The Miz et John Morrison sont en action, et enfin et surtout le seize fois champion du monde fera son retour tant attendu à la WWE! Qu’a apporté Smackdown le vendredi 28 février?

5. Curtis Axel de retour à la télévision

J’étais très heureux de voir Curtis Axel à nouveau lutter à la télévision en direct. Je ne me souviens pas de la dernière fois où il a été utilisé et c’est dommage car il est incroyablement talentueux. Il est le fils de M. Perfect Curt Hennig pour l’amour de Dieu.

Oui? Oui? Oui? @RealCurtisAxel le porte à @WWEDanielBryan dans une action individuelle sur #SmackDown! pic.twitter.com/LlZd8uuicp

– WWE (@WWE) 29 février 2020

Pour ma part, j’ai vraiment apprécié sa course en tant que gars de Paul Heyman même si, le seul but était d’obtenir le temps de feud TV CM Punk et Heyman. Je pense que si la WWE lui donnait un meilleur personnage, il pourrait être une grande star. Peut-être que son alignement avec Drew Gulak le maintiendra un peu plus longtemps.