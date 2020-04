5 montées et 2 descentes par rapport au NXT d’hier soir (1er avril)

NXT

Salut à vous tous, chats et chatons sympas, Clery ici pour Big Cat Wrescue et bienvenue dans un autre épisode passionnant de NXT Ups and Downs. Oui, cela aurait dû être notre spectacle à la maison pour TakeOver mais, à la place, c’est une autre bande sonore émanant des salles vides et écho du WWE Performance Center.

La semaine dernière, on nous avait promis que les matchs de renom prévus pour cet événement arriveraient à des épisodes télévisés réguliers au cours des deux prochaines semaines et, ce n’est pas vraiment arrivé, mais l’événement principal de ce soir verrait au moins quelque chose qui lui ressemble. Big Man 1 vs Big Man 2 vs Big Man 3 dans un affrontement titanesque pour le championnat NXT Big Men Only Apparently.

Ailleurs sur la carte, nous découvririons qui prenait inexplicablement la place de Bianca Belair en tant que 6ème participante au match de classement féminin numéro 1, et le dernier de la saga Velveteen Dream vs Undisputed Era. Ouais, ok, ce n’est pas la semaine de télévision que je pense que nous voulions, mais ce ne serait pas la première fois que le niveau de talent sur les nombreuses listes de la WWE arrache le plaisir aux mâchoires de la déception.

Tout le monde fait de son mieux dans les circonstances, alors allons voir comment ils s’en sont sortis.