5 montées et 4 descentes d’AEW Dark (4 février)

AEW

AEW Dark est de retour, bébé.

Eh bien, c’est aussi “de retour” que Dark peut l’être. Ce n’était pas un spectacle de lutte professionnelle parfait, mais c’était un spectacle agréable et bien qu’il ne soit pas sans défauts, il ne peut être considéré que comme un pas en avant par rapport aux exemples récents. Props à la promotion pour avoir essayé de rendre cette chose digne d’être regardée à nouveau et pour ramener le runtime à son ancien standard (le téléchargement est arrivé à 1:19 – plus du double de la semaine dernière).

Une grande partie de Dark a été commercialisée autour du premier match de tag mixte de AEW, avec Kip Sabian et Penelope Ford faisant équipe pour faire face à Riho et Kenny Omega. Il allait toujours être intéressant de voir comment cela se passerait. AEW s’était auparavant éloigné de la lutte entre les sexes, mais une étiquette mixte comportant un talon établi et deux des lutteurs les plus explosifs et décorés de l’entreprise pouvait fonctionner, à condition que les niveaux de qualité soient là. Alerte spoiler: ils l’étaient.

Ailleurs, Jungle Boy et Marko Stunt du Jurassic Express ont affronté Sonny Kiss et Brandon Cutler, Hikaru Shida a affronté The Nightmare Collective’s Mel, Best Friends a rencontré Shawn Spears et le premier Colin Delaney, et il y a eu une scission majeure dans l’une des écuries les plus décriées d’AEW. .

