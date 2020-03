5 plus grandes opportunités manquées de la WWE Elimination Chamber 2020

Avec la vitrine des Immortels à portée de main, la WWE a fait un arrêt sur la route de WrestleMania (vous savez, à part l’autre arrêt qu’ils ont fait la semaine dernière pour Super ShowDown). Mais cet arrêt n’était pas si amical que les superstars de Raw et SmackDown se sont retrouvées plongées dans l’acier impitoyable d’Elimination Chamber.

C’est vrai, les gens, la dixième chambre d’élimination annuelle a eu lieu au Wells Fargo Center et, disons que c’était une soirée mémorable. En toute honnêteté pour la WWE, ce fut en effet l’un des meilleurs PPV de la société depuis un certain temps, alors que Daniel Bryan et Drew Gulak ont ​​lutté un match presque parfait dans le combat d’ouverture, The Miz et John Morrison ont défendu leurs championnats par équipe SmackDown Tag à l’intérieur du chambre elle-même (dans ce qui était un match inoubliable) et The Undertaker a pris sa rivalité avec AJ Styles au niveau suivant en faisant une apparition surprise lors de l’événement.

Malheureusement, toutes les bonnes choses doivent prendre fin, car pour un événement qui a commencé avec tant de promesses, la fatigue s’est rapidement installée pour Elimination Chamber, laissant à la société plusieurs opportunités manquées pour faire de la magie.