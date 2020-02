5 plus grandes opportunités manquées du WWE Super ShowDown 2020

La vitrine des immortels est peut-être à l’horizon, mais cela n’a pas suffi à dissuader la WWE de mettre un autre PPV de la taille de WrestleMania dans l’accumulation de la réalité. Oui, c’est vrai, les superstars de Raw, SmackDown et même certains de NXT sont arrivés en Arabie saoudite alors que la société organisait son troisième événement Super ShowDown annuel.

Comme nous l’avons vu dans le passé avec ces émissions de grande taille, l’édition de cette année a présenté une fois de plus un chronométreur semi-retraité dans un match de l’événement principal en tant que Goldberg – un homme trop familier avec Super ShowDown après sa tristement célèbre bataille avec The Undertaker l’année dernière – a défié «The Fiend» Bray Wyatt pour le championnat universel. Ailleurs, Brock Lesnar a mis son or en jeu contre le super-héros résident de la WWE, Ricochet et Roman Reigns a tenté de mettre un terme à sa querelle sans fin avec le baron Corbin dans une cage en acier.

Malheureusement, l’histoire s’est répétée une fois de trop car Super ShowDown 2020 a souffert d’un certain nombre de problèmes familiers qui ont tourmenté la société ces dernières années. Certes, ce n’étaient pas les pires que ces «house-shows internationaux» ont offert, mais c’était loin d’être le meilleur car l’équipe créative a raté pas mal d’occasions de proposer un spectacle beaucoup plus agréable.