5 stars de la WWE Vince McMahon ne pousse jamais d’argent à la banque (et 5 il le fait toujours)

L’événement à la carte Money in the Bank est l’un des spectacles les plus passionnants de l’histoire de la lutte professionnelle, car la WWE lance les étoiles montantes sur la scène principale de l’événement cette saison. Au fil des ans, les Superstars comme Edge, Rob Van Dam, CM Punk, The Miz, Kane, Alberto Del Rio, Daniel Bryan, Dolph Ziggler, Seth Rollins et plusieurs autres ont saisi le titre mondial après avoir réussi à encaisser leur argent dans le Contrat bancaire.

L’organisation organise deux matchs de classement chaque année lors de cet événement, où plusieurs lutteurs s’affrontent pour saisir la mallette qui change la carrière. En outre, comme tous les autres spectacles mensuels sélectionnés de la firme, de nombreux autres épisodes se produisent à ce poste ‘Mania PPV. Certains champions mettent leur titre en jeu tandis que les matchs sans titre remplissent les emplacements restants.

Au cours des cinq dernières années, les fans ont assisté à une tendance particulière dans le style de réservation de Vince McMahon.

Le président a poussé des lutteurs spécifiques lors de cet événement, alors que certaines stars n’ont jamais reçu de réservation puissante pendant cette phase de l’année. Voici un aperçu des cinq superstars que les auteurs insistent toujours sur Money in the Bank et cinq qu’ils ne font jamais.