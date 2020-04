5 superstars de la WWE qui devraient gagner de l’argent à la banque en 2020 (et 5 qui ne devraient pas)

L’un des événements à la carte les plus excitants de la WWE, Money in the Bank, n’est qu’à quelques semaines alors que la communauté de catch se prépare à assister au match d’échelle le plus unique de l’histoire de l’entreprise. Les événements mondiaux en cours ont abouti à la décision d’accueillir les combats d’échelles au siège de son organisation.

Michael Cole et Corey Graves ont informé les téléspectateurs sur SmackDown de la semaine dernière que le match commencerait au rez-de-chaussée du bâtiment tandis que la mallette qui changerait de carrière se terminerait au sommet vert. Cette décision permettrait à l’équipe créative de produire un contenu convaincant.

Malgré les circonstances, c’était dû à un changement.

En 2017, le Baron Corbin a remporté le combat multi-hommes. Cependant, il a perdu son combat pour le Championnat de la WWE contre Jinder Mahal, ce qui l’a établi comme une blague. L’année prochaine, Braun Strowman a remporté le contrat et il a encaissé son contrat contre Roman Reigns à l’intérieur de Hell in a Cell. Mick Foley était l’arbitre invité spécial de ce match, mais à la grande surprise de tous, il n’y avait pas de vainqueur clair dans ce concours et “ The Monster Among Men ” a perdu son ticket d’or.

L’année dernière, Brock Lesnar a réussi à encaisser son contrat, mais a perdu le titre universel contre Seth Rollins en quelques semaines. Les officiels des coulisses devraient permettre à une star à venir de remporter l’événement en 2020, mais tout le monde ne fera pas l’affaire …