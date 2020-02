5 thèmes d’entrée de la WWE les moins menaçants

Le thème d’entrée d’un lutteur est

synonyme de leur caractère et une partie essentielle du lancement d’un succès

courir. Après tout, la musique d’un lutteur est l’une des premières chances pour la WWE

Univers pour se connecter avec leur personnage sous-jacent et leur gadget. Plus souvent que

non, c’est la différence entre exciter un public et le mettre

dormir.

Les meilleurs thèmes de lutte sont

intemporel. Comme vos parents et l’assassinat de JFK, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous souvenir

où vous étiez lorsque vous les avez entendus pour la première fois. Même après toutes ces années, le

le son en plein essor de The Rock ou «Stone Cold» la musique d’entrée de Steve Austin peut

envoyer toujours une arène pleine de fans dans une frénésie.

Pourtant, malgré l’importance de

choisir des chansons engageantes pour leurs superstars, l’histoire de la WWE est pleine d’artistes solides

dont le potentiel a été déraillé par des thèmes d’entrée douteux. Qu’ils aient pataugé dans le

royaume de la nouveauté, de l’humour de toilette, ou tout simplement aspiré, ces thèmes d’entrée ont échoué

pour aider les lutteurs à électrifier le public du monde entier et à semer la peur dans le

le cœur de leurs adversaires.

Voici cinq thèmes d’entrée à la WWE

qui a eu du mal à garder quelqu’un pour un compte de trois…