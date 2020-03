5 Ups et 1 Down d’AEW Dark (24 mars)

AEW

All Elite Wrestling a adopté une stratégie intéressante avec l’épisode de Dark de cette semaine, choisissant de diffuser les six matchs enregistrés en même temps que Dynamite la semaine dernière plutôt que de conserver les images pour les épisodes futurs.

C’est un risque. On ne sait pas quand les États-Unis fermeront leurs portes et la promotion ne pourra plus créer de nouveau contenu. Avec le comté d’Orange, en Floride, qui a émis jeudi une ordonnance de «séjour à la maison» d’une durée de quinze jours, à compter de 23 heures, on s’attendrait à ce que des mesures similaires se faufilent dans l’État d’ici peu, rendant AEW incapable de continuer à Jacksonville. Nous savons par le rapport de Dave Meltzer sur le plan de la promotion de filmi autant de lutte que possible cette semaine qu’ils en sont conscients, alors voyons ce qui sort de Daily’s Place ce soir.

Un spectacle de 50 minutes construit en grande partie autour de pigistes indépendants et de matchs de squash, c’était une façon amusante de passer une bonne partie de votre mardi soir. Jake Hager, les cauchemars naturels nouvellement formés, Kip Sabian et bien d’autres ont tous reçu des projecteurs, et d’après leurs projections, ce serait une surprise si nous ne revoyions pas certains des nouveaux arrivants sur la route.

Allumons le fusible …