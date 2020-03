5 Ups et 2 Downs de l’UFC 248

UFC

Malgré un événement principal terne qui n’a pas répondu aux attentes, l’UFC 248 était en fait une très bonne carte, pleine de victoires de retour, de batailles épiques, de retours triomphants et de nombreuses finitions de qualité saupoudrées partout.

Israël Adesanya et Yoel Romero ont laissé les fans de la T-Mobile Arena extrêmement frustrés alors qu’ils attendaient avec impatience que les deux hommes décrochent de gros tirs qui semblaient promis, mais ne sont jamais venus. Cela a laissé un mauvais goût dans la bouche de ceux qui regardent le match très attendu et nous entrerons dans tout ce qui s’est passé – et ne s’est pas produit – pendant leur combat pour le titre.

Cependant, la foule n’était certainement pas morte d’action toute la nuit, car Zhang Weili et Joanna JÄ ™ drzejczyk ont ​​eu le meilleur combat de l’histoire des pailles UFC. Aucune des deux femmes n’était prête à reculer, ce qui les a amenées à échanger des coups de poing puissants tout au long de leur bataille de 25 minutes. C’est un classique instantané qui nécessitera certainement une visualisation répétée.

Ces deux combats n’étaient pas les seuls sur la carte et il y a beaucoup de choses à discuter après une soirée d’action vraiment amusante, nous sommes donc de retour avec notre répartition régulière du paiement à la vue post-UFC de tous les tenants et aboutissants des grands carte au paradis, Nevada.

Commençons par les négatifs …

Downs

2. Pas si grand Danois

Après ses débuts plutôt impressionnants à l’UFC, il y avait beaucoup de battage médiatique autour de Mark O. Madsen menant à ce combat contre Austin Hubbard à l’UFC 248. Pendant deux des trois tours, Madsen n’a pas déçu, mettant en vedette la lutte gréco-romaine cela a fait tellement de points pour lui comme une menace future dans la division des poids légers. Cependant, il y avait quelques défauts dans ses compétences qui nous ont fait nous demander s’il était prêt ou non à passer à l’étape supérieure de la compétition.

Comme prévu, sa frappe n’était pas aussi bonne que ses compétences de grappin, mais c’était effrayant contre Hubbard, qui a fait un travail fantastique sur les pieds contre le Danois. Cela a été particulièrement vrai au troisième tour lorsque le natif de Denver, Colorado, âgé de 28 ans, a décidé de se laisser aller et de lancer des tirs puissants qui ont stupéfait Madsen. Le changement de performance des deux hommes semble que s’il s’agissait d’un combat de cinq rounds, le résultat aurait été très différent.

Madsen a mentionné dans son interview post-combat qu’il voulait combattre les meilleurs combattants de la division, mais il devra vraiment améliorer sa frappe s’il a un espoir de se rapprocher d’un titre.