5 Ups et 3 Downs de Impact Wrestling Rebellion 2020 (Partie 2)

Après une première partie extrêmement agréable, la deuxième partie du «pay-per-view» d’Impact Wrestling’s Rebellion a été un régal pour la plupart.

Le plus grand moment fort de la soirée a été la réintroduction par Moose de l’ancien championnat du monde des poids lourds TNA, interrompant Michael Elgin alors qu’il prévoyait de remporter le titre de Tessa Blanchard. Ce fut l’une des plus grandes surprises de l’histoire récente de l’Impact et aurait certainement pu bénéficier de la présence d’une foule en direct. Même sans public dans la salle ce soir-là, ce fut un moment mémorable pour toutes les bonnes raisons.

Ailleurs dans la nuit, Chris Bey a remporté une énorme victoire dans un délicieux match à quatre volets d’ouverture, Cousin Jake et Joseph P. Ryan ont eu un match bien triste pour des raisons mineures, et Rosemary et Havok ont ​​eu un phénoménal Full Metal Mayhem match, avec les débuts de l’Impact Wrestling de Nevaeh pendant le combat.

S’éloignant de la rébellion en deux parties, il y a tellement de chemins possibles que l’Impact pourrait emprunter avec tant de leurs différentes histoires en cours en ce moment. De Sami Callihan laissant oVe à Willie Mack en tant que nouveau champion de la division X à Moose ramenant le titre TNA, il se passe beaucoup de choses maintenant. Allons-y …