5 Ups et 3 Downs de WWE Raw (30 mars)

Donc nous en sommes là.

Quand tout sera écrit à l’avenir, nous appellerons probablement

cette saison WrestleMania beaucoup de choses différentes: unique, modérée,

snakebitten, une erreur. Mais nous devons encore reconnaître que la WWE est en train de baratiner

en avant vers son 36e PPV phare du printemps, avec ou sans

le plein soutien de son personnel, avec ou sans public.

Et lundi soir était le retour à la maison Raw pour nous envoyer dans cette

PPV de deux nuits le week-end. Tout comme les récents épisodes de vide-arène, l’accent était mis sur

moins sur l’action in-ring “en direct” et plus sur les promotions, les packages vidéo et les récapitulations que

rien d’autre.

Et une fois de plus, la WWE s’est repliée sur la diffusion de matchs PPV

histoire récente pour aider à vendre une autre querelle, qui avait l’avantage supplémentaire de manger

du temps dans un programme de trois heures tout en offrant aux fans un match plus «traditionnel»

que les combats sans foule que nous avons eu du Performance Center.

Certes, il est difficile de noter des épisodes comme celui-ci. Il y a

votre propre opinion personnelle sur la question de savoir si le spectacle devrait continuer à la lumière de

circonstances (aucun autre événement sportif ou de divertissement dans le pays n’est

en ce moment). Il y a la juxtaposition d’un événement presque entièrement dépendant

sur les réactions de la foule se déroulant dans une arène vide. Et il faut

mettez cela de côté et traitez de la situation qui vous attend.

Cela dit, allons-y…