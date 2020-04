5 Ups et 4 Downs de WWE SmackDown (10 avril)

Des tonnes et des tonnes de matchs de qualification.

C’est ainsi que la WWE remplira des épisodes de Raw et SmackDown (peut-être avec une certaine implication de NXT aussi) au cours des prochaines semaines, et il est facile de voir pourquoi – en entassant autant de qualificatifs Money In The Bank sur la télévision que possible, la société trouvera il est assez simple de construire vers un pay-per-view du 10 mai qui pourrait correspondre à l’étrangeté de WrestleMania.

Le SmackDown de cette semaine n’était pas un spectacle sans faille, mais il a fait plus pour préparer l’avenir de la marque que Raw après le week-end de Mania de lundi. Le nouveau champion universel Braun Strowman a son prochain challenger au cours des prochains mois, il y a eu des développements juteux sur la scène du titre féminin pour Bayley et Sasha Banks, et la WWE a fait ses débuts avec un nouvel acte sur la “ liste principale ”.

Rappelez-vous le libellé là-bas. Cela semblait un peu décalé compte tenu du paysage de la WWE en 2020.

Ailleurs, il y avait une opportunité manquée flagrante sur la scène des équipes féminines, un autre champion était introuvable et la société s’est appuyée sur une réservation paresseuse qui n’a pas vraiment de sens …