5 Ups et 4 Downs de WWE SmackDown (14 février)

Rien ne dit la Saint-Valentin comme un autre épisode jetable de SmackDown, non?

Ce n’est pas strictement juste. Il y avait beaucoup à aimer dans l’émission de cette semaine, et c’était bien mieux que la terrible édition de la semaine dernière. En entrant, les fans s’attendaient à la première apparition de Hulk Hogan pendant quelques mois, à une construction plus douce vers Super ShowDown en Arabie Saoudite (calme maintenant) et peut-être un peu à l’idée de ce qui est en magasin à WrestleMania.

Il est tout à fait étrange que la WWE semble dépourvue de cette magie de la manie depuis le Royal Rumble. Ce manque d’étincelle doit beaucoup aux blocus amusants connus sous le nom de Super ShowDown et Elimination Chamber à l’horizon, mais il y a aussi quelque chose de plus qui empêche l’entreprise de vraiment passer à la vitesse supérieure avant de basculer sur Tampa.

Le SmackDown de vendredi en était la preuve, mais il y a des faisceaux de lumière qui traversent les fissures. Fondamentalement, si vous aimez la division féminine de SmackDown, adorez quand les actes nostalgiques sont utilisés de la bonne manière et comme des portions généreuses du divertissement sportif de la WWE, alors ce fut un spectacle solide.

Voici tous les «Ups» et «Downs» de celui-ci …