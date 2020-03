6 façons pour la WWE de revitaliser la carte médiane

Au cours des derniers mois, la carte médiane de la WWE a connu une légère reprise; Aleister Black a finalement émergé de son placard sombre, Daniel Bryan a pris sur lui de mettre de côté des talents qui auraient été autrement ignorés, et Otis a été aussi empathique que n’importe quel babyface dans sa quête pour séduire Mandy Rose.

Cela étant dit, il y a encore beaucoup à désirer de la réservation de la carte médiane par la WWE. Il y avait Ricochet étant inexplicablement enterré sur RAW. Les intrigues commencent constamment avant de conduire à des conclusions absurdes ou d’être rejetées sans aucune explication. Ensuite, il y a des problèmes autour de la punition des superstars qui se surmontent, de la dégradation continue des titres des équipes médianes et des équipes d’étiquettes, et du nombre de lutteurs qui, malgré cinq heures de télévision principale par semaine, ne semblent pas pouvoir jamais fait et apparition sur RAW ou SmackDown.

La WWE n’a jamais été plus gâtée par la profondeur de son talent et, avec une liste NXT chargée, il ne sera que plus difficile de faire du temps TV pour tout le monde. La façon la plus simple de le faire est de prendre la carte médiane à peine existante et de lui donner du temps dans le ring et une certaine attention de la part de la créatrice de la WWE.

Voici six façons de le faire efficacement.