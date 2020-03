6 femmes de la WWE qui ont obtenu RKO-Ed par Randy Orton

En ce qui concerne Randy Orton, il est peut-être le personnage humain le plus odieux créé par la WWE. Cet homme n’a aucun remords que ce soit son ami ou sa famille quand il s’agit d’attaques impitoyables. Au cours de l’année, les RKO ont volé partout autour de la programmation télévisuelle de la WWE, ce qui a rendu le passage populaire dans le contexte général de l’événement.

Tout en rendant ce mouvement célèbre, The Viper n’a pas reculé d’attaquer même les superstars féminines. La superstar de troisième génération est peut-être le seul nom à avoir constamment ciblé les femmes superstars de la société du passé ou du présent.

Alors qu’il continuait à cimenter son héritage à la WWE, six superstars féminines ont été éditées par RKO par Randy Orton. Ici, dans cette histoire, nous reviendrions sur ces cas.

The Fabulous Moolah

Le surnom de Legend Killer est né du mouvement inattendu de Randy Orton lorsqu’elle a attaqué le pionnier The Fabulous Moolah dans un épisode de WWE Raw. Lors d’un épisode de novembre 2003, Victoria battait The Fabulous Moolah sur le ring. Orton se précipita pour faire la sauvegarde. Il lui a alors serré la main pour se présenter comme le tueur de légende qui a suivi avec un RKO. C’était la première fois qu’il attaquait une femme dans un ring de la WWE.

Stephanie McMahon

Le Billions Dollar Princess a eu un temps assez volatil avec Randy Orton, au fil du temps. Qu’il s’agisse de l’embrasser avec force ou de livrer des RKO ou de devenir un patron, Orton a pratiquement tout fait autour de Stephanie McMahon.

Lors d’un épisode RAW sur la route de WrestleMania 25, Randy Orton l’a emmenée DDT sur le tapis avant de lui poser un baiser sur les lèvres alors que son mari Triple H regardait être menotté. Au cours de la même rivalité, Randy Orton a frappé une fois Shane McMahon avec un Punt. Stéphanie était préoccupée par le bien-être de son frère. La Viper ne lui a pas donné le temps de réfléchir car il a présenté la fille de The Boss avec un RKO, sur la scène.

Stacy Keibler

Après s’être séparé de The Evolution, Randy Orton est devenu le plus jeune champion du monde des poids lourds en 2004. L’année suivante, il était sur le point d’affronter The Undertaker à Wrestlemania qui avait besoin de méchanceté pour montrer sa force. Il a donc choisi sa propre petite amie à l’écran, Stacy Keibler pour être le cochon d’Inde. Lors de l’épisode de RAW du 21 mars 2005, il a frappé un RKO sur Keibler pour mettre fin à leur relation.

Trish Stratus

Trish Stratus a fait équipe avec John Cena et Carlito pour affronter l’équipe de Randy Orton, Lita et Edge dans un match par équipes mixtes lors de l’épisode du 4 septembre de RAW en 2006. Edge et Carlito se sont battus en dehors du ring tandis que Lita se dirigeait vers orteil avec Trish, à l’intérieur. Randy Orton s’est faufilé et a livré un RKO aidant Lita à obtenir la victoire finale sur son ennemi juré, ce soir-là.

Nia Jax

Randy Orton a également poursuivi la tendance à attaquer les femmes à l’époque PG de la WWE. En 2019, Nia Jax a fait son entrée à la 30e place du Royal Rumble masculin en attaquant R-Truth en le remplaçant sur place. Après avoir éliminé Ali, Rey Mysterio et Orton se sont associés contre elle. Rey a livré un 619 tandis qu’Orton a suivi avec un RKO avant d’éliminer Jax du match.

Beth Phoenix

La dernière entrée au club «RKO-ed by Randy Orton» serait Beth Phoenix après ce qui s’est passé le 2 mars dans l’épisode de WWE Raw en 2020. Phoenix était là pour fournir une mise à jour sur son mari Edge après l’attaque vicieuse d’Orton. L’insulte insignifiante de la Viper a fait gifler le Hall of Famer et lui donner des coups de pied dans les tripes. En réponse, Orton a fait ce qu’il fait le mieux et c’est de planter son visage sur le tapis avec un RKO.

