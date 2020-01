6 hauts et 2 bas de la WWE SmackDown (24 janvier)

En ce qui concerne les épisodes de “retour à la maison” de la télé de lutte, le dernier SmackDown ne faisait pas de cloques, mais il en faisait assez pour aiguiser l’appétit pour une bonté de Royal Rumble à venir. Les matchs Rumble se vendent de toute façon, il était donc beaucoup plus important que la WWE se concentre sur d’autres combats pour compléter la carte de dimanche.

Ils l’ont bien fait. Au sens propre.

Bray Wyatt a fait assez pour obtenir un chant chaleureux, “You’ve Got Issues” de la foule en direct, Roman Reigns et ‘King’ Corbin ont donné aux fans un bref aperçu de leur bagarre de paiement à la vue à venir, et il y en avait assez pour profitez des deux solides heures de SmackDown. La WWE est dans un groove avec ce spectacle; ils se sont installés sur FOX et semblent être à l’aise avec la gamme de personnages disponibles le vendredi.

Du côté négatif, il y a encore quelques ennuis insignifiants en ce qui concerne la façon dont certains sont présentés semaine par semaine. Peut-être que les écrivains de la WWE doivent apprendre qu’il est totalement inutile d’ignorer totalement l’histoire récente et les aspects comiques de sabotage de chaussures dans la diffusion.

Voici tous les «Ups» et «Downs» de l’émission de cette semaine …