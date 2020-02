6 hauts et 2 bas du NXT d’hier soir (26 février)

NXT

Eh bien, la semaine dernière, c’était bizarre.

On peut dire que l’épisode le plus faible de NXT à ce jour a suivi ce qui était sans doute le meilleur jamais TakeOver, avec divers scénarios n’ayant pas la possibilité de respirer et des récits moins intéressants à la place. Ne vous méprenez pas, c’était toujours NXT et valait bien les deux heures de votre vie, mais la barre incroyablement haute que le salon a établie ces derniers mois n’était tout simplement pas atteinte.

L’espoir jaillit éternellement cependant, et depuis le passage au USA Network, la série n’a jamais affiché deux sous-estimés consécutifs. Il y a tout simplement trop de talent, trop de drame et trop de possibilités pour que quoi que ce soit stagne trop longtemps et cette semaine a promis un événement principal banger sous la forme de Charlotte vs Belair.

Pourtant, avec le week-end de WrestleMania de plus en plus proche et certaines autres promotions affichant un chrono absolu sur un autre canal, la pression était de retour. L’ont-ils réussi? Nous allons jeter un coup d’oeil.