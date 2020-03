6 hauts et 3 bas de la WWE WrestleMania XXX

WWE

La première visite de la WWE au Mercedes-Benz Superdome en 2014 a confirmé ce que beaucoup pensaient du sentiment de Vince McMahon depuis plusieurs années – le peu qu’il détenait avait été progressivement stoppé alors qu’il entrait dans l’hiver de son existence.

Fini le besoin et / ou l’aiguillage pour que l’événement se rende hommage en revenant au Madison Square Garden, même si l’intrigue principale de l’événement offrait des échos du légendaire “Show Of Shows” qui avait lieu dans la “World’s Most Famous Arena” “.

La Nouvelle-Orléans avait remplacé New York pour rien de plus que l’économie. McMahon a emballé 75167 personnes dans un immeuble au lieu de faire des compromis avec environ 50 000 de moins que cela. C’était la mesure de son génie fou qu’il l’a fait avec un complot qu’il méprisait ouvertement aussi.

Ce complot a attiré plus de patience que les cordes sensibles du public, mais ils ne savaient pas que leurs frustrations ne prendraient même pas le devant de la scène au moment où le ticker noirci de McMahon avait livré sa surprise la plus diabolique depuis des décennies.

