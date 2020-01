6 hauts et 3 bas du WWE NXT de la nuit dernière (29 janvier)

Le challenger d’Adam Cole pour TakeOver: Portland est officiellement défini.

La quête de Tommaso Ciampa pour lutter contre «Goldie» n’a jamais été mise en doute. Ciampa vs Cole est un méga-match dans les cercles NXT, et il fera vibrer la maison le 16 février dans l’Oregon. La construction de la WWE pour ce match comprenait un travail de babyface intelligent, une bosse satisfaisante et une allusion légèrement maladroite aux angles sur SmackDown.

Le spectacle de cette semaine était empilé. NXT a offert un match à contrecœur entre Tegan Nox et Dakota Kai, une exposition de Finn Bálor, des informations sur un nouveau concurrent numéro un pour le titre nord-américain de Keith Lee (ainsi que le championnat NXT mis en place), un peu plus d’éclat pour les goûts de Shotzi Blackheart et le dernier match de la Dusty Rhodes Tag-Team Classic en 2020.

La plupart d’entre eux étaient dignes de TakeOver, mais tout n’était pas bon. Il y a encore des problèmes audio pendant les promos dans les coulisses, et certains lutteurs sont obligés de travailler les histoires de talons les plus ennuyeuses. En plus de cela, le dévouement de la WWE à des cabines d’annonces à trois personnes pose quelques problèmes à un commentateur.

Voici tous les «Ups & Downs» des derniers NXT …