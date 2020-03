6 hauts et 4 bas de la WWE WrestleMania 31

WWE.com

Une toute nouvelle acclamation commerciale et critique a finalement commencé à se glisser dans la WWE de 2015 avant le “ Show Of Shows ” de cette année, grâce respectivement aux nouvelles opportunités de droits de télévision et à la croissance tangible du système de développement redémarré de Triple H. Entre les États-Unis (futurs fonds) et NXT (futurs mégastars), l’entreprise a finalement semblé recentrer son regard sur l’avenir en synchronisation avec ses efforts pour rester prospère.

WrestleMania 31 était une publicité pour les deux … et aussi Terminator Genisys.

Un an après l’ère du réseau WWE, la société était fermement rebadgée et toujours disposée à accepter d’énormes pots d’argent pour des gestes apparemment anodins. Telles que le don de toute la scène à un film lié, ou l’entrée ostentatoire de Triple H à un film lié, ou une bande-annonce 2K à un film lié. En effet, les portes de la WWE étaient grandes ouvertes, à tel point que Sting, longtemps absent, a même finalement traversé les rues pour revivre ses meilleures années en tant que justicier sur la “ Grandest Stage ”.

Ou alors il pensait …

