6 hauts et 4 bas de la WWE WrestleMania IX

WWE

La fréquentation répertoriée selon Wikipedia pour WrestleMania IX est un 16 891 non-impressionnant. En ignorant les sources potentiellement non fiables et en supposant que ce chiffre est réel, considérez qu’une énorme tape sur le dos de Vince McMahon pour avoir emballé autant de gens dans un parking de Las Vegas.

Oui, 45276 personnes de moins se sont présentées que l’année précédente, mais pour paraphraser la légende qui est entrée dans ce spectacle à dos de chameau, comparer la puissance des étoiles entre les deux spectacles était comme comparer la crème glacée et le fumier de cheval.

Dans un effort pour masquer le début des années de vaches maigres, McMahon a décoré sa «plus grande scène» dans l’apparat d’un Colisée romain et, remarquablement, cela a en quelque sorte fonctionné.

Les stars du ‘Show Of Shows’ de 1992 avaient disparu en masse par le SummerSlam d’août. Hulk Hogan, Sid Justice, Roddy Piper et Jake ‘The Snake’ Roberts étaient loin du ring pendant la gigantesque carte de Wembley et encore plus loin en 1993.

L’un de ces noms est revenu de façon plutôt tristement célèbre sur cette carte, mais beaucoup, beaucoup plus sur lui plus tard …

