6 hauts et 4 bas de WWE SmackDown (21 février)

Contrairement à il y a deux semaines quand il est apparu par satellite, le grand Bill Goldberg était en fait en personne pour l’épisode de SmackDown de vendredi, et il est venu envoyer un message à Bray Wyatt avant Super ShowDown. Certains pourraient être soulagés d’apprendre que le ‘Fiend’ de Wyatt n’était pas le seul à qui l’ancienne star de la WCW a envoyé un message personnel.

Réservation télégraphique, quelqu’un?

C’est un moment vital pour Bray. Il a vraiment besoin de bien paraître avant WrestleMania 36; son personnage et probablement Roman Reigns (ça arrive, soyons réalistes) doivent être manipulés avec précaution avant Tampa. Ce qui s’est passé sur SmackDown pourrait être un signe que la WWE le sait et qu’ils sont prêts à jouer au ballon avec l’idée que “ Fiend ” contre Roman est leur meilleur programme.

C’était un spectacle toujours légèrement meilleur que le spécial de la Saint-Valentin de la semaine dernière. Il y avait beaucoup plus de lutte réelle pour un début (trois matchs longs et un squash par opposition à deux matchs de mi-longueur et un squash), et deux des segments promotionnels ont sauvé un dialogue autrement horrible. Quand ces sketchs se sont sentis jetés, ils étaient vraiment mauvais …