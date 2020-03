6 hauts et 4 bas des coulisses de la WWE hier soir (11 mars)

WWE

WWE Backstage continue d’être la grande émission soeur de Fox sur le budget de la société malgré des notes relativement faibles, ayant publié la semaine dernière 49 000 vues (ce qui était en hausse par rapport à 18 000 rapportées à tort) sur FS1.

On ne sait pas si cela fait du spectacle un échec objectif ou non. Les coulisses font partie de l’accord de la WWE d’un milliard de dollars avec la société mère, mais ce n’est évidemment pas l’élément clé. Ironiquement, cela devrait être le cas – c’est souvent un spectacle bien plus satisfaisant que le vaisseau amiral Fox grâce à l’hôte Renee Young et aux panélistes ayant généralement des rênes plus lâches que pendant le spectacle principal.

CM Punk a eu étonnamment peu à voir avec le plaisir général du spectacle parce qu’il n’a pas grand-chose à voir avec ça du tout. “ The Voice Of The Voiceless ” a été promu pour la semaine prochaine, mais son emploi du temps suggère que ce pourrait être l’une des seules fois où il intervient sur WrestleMania dans le cas où le “ Show Of Shows ” se déroulerait comme prévu.

Cela n’a pas été mentionné à distance cette semaine, faisant de Backstage un bel espace sûr de la seule autre conversation en cours pour le moment …