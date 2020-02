6 hauts et 4 bas du NXT d’hier soir (19 février)

NXT

Les lecteurs à long terme (et / ou les téléspectateurs de la vidéo) seront conscients d’un étrange piège dans lequel NXT semble tomber ces jours-ci. Créez un épisode de télévision très attendu – un avec un événement principal pré-annoncé de qualité TakeOver et un certain nombre d’énormes beats à développer – et il déçoit assez souvent. Cependant, jetez-en un ensemble la nuit et, du début à la fin, la magie opère.

Donc, dans cet esprit, nous nous sommes dirigés vers l’épisode de la nuit dernière à l’arrière de l’un des plus grands épisodes de TakeOver, avec Strong vs Dream dans l’événement principal et une foule entière désespérée d’entendre Ciampa ou Gargano après le dernier coût. l’ancien championnat NXT. Sur papier, un épisode bannière du spectacle. En pratique … eh bien, mon cher.

Ce qui a suivi a été l’un des épisodes les plus incohérents produits par la marque depuis son transfert sur le réseau USA. Si quoi que ce soit, un épisode qui expose les défauts de notre système breveté Ups and Downs parce que même les bonnes parties de l’émission comportaient d’énormes mises en garde. Bon travail, j’aime un défi alors, je suppose …