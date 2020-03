6 hauts et 4 bas du NXT d’hier soir (25 mars)

NXT

Hé, qui se souvient d’aller dehors?!

Pas moi! Je suis coincé dans ma tour d’ivoire (il manque cruellement mon grand cheval) depuis deux semaines aujourd’hui et les souvenirs que j’ai de sauter dans des champs ouverts et de boire joyeusement de l’eau d’un ruisseau babillant sont maintenant trop faibles pour se rappeler complètement. Je me souviens cependant de la lutte, car le mini-marathon de la semaine dernière a de nouveau cédé la place à une action sur le ring sur NXT.

Avec deux autres matches de qualification pour le match du classement du championnat féminin numéro 1 et une apparition annoncée par nul autre que Papa Hunter lui-même, il y avait certainement un retour en forme potentiel sur les cartes. Mais avec tant d’autres choses en cours et une arène vide à affronter, il y avait également toutes les chances que ce réveil tombe à plat.

Il y avait la puissance des étoiles, il y avait des surprises, mais NXT en avait-il assez cette semaine pour ramener le spectacle dans le cœur et l’esprit des centaines de milliers de personnes qui ont déserté la semaine dernière? Eh bien, nous ne le saurons pas avant que les cotes ne baissent, mais, ici et maintenant, regardons comment tout cela s’est déroulé.