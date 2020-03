6 hauts et 5 bas de la WWE SmackDown (27 mars)

VEUILLEZ NOTER: CET ARTICLE CONTIENT DES «SPOILERS» DOUX SUR LES CHANGEMENTS DE CARTE 36 DE WRESTLEMANIA. AUCUN RÉSULTAT DE MATCH RÉEL N’EST INCLUS, MAIS IL EXISTE DES CHANGEMENTS DE FORMAT ET DES LUTTEURS QUI N’ONT PAS TRAVAILLÉ LES TAPINGS. JUSTE UNE TÊTE.

WrestleMania 36 est à l’horizon, mais il n’en a certainement pas envie.

La WWE essaie cependant – ils méritent le crédit pour cela. Il serait facile de jeter l’éponge en raison des problèmes de santé persistants, du manque de fans affluant vers un stade massif pour le plus grand spectacle de l’année et de tous les changements imposés à la société. Au lieu de pleurer son oncle, Vince McMahon et la compagnie avancent.

“Plod” est le mot clé ici. Il va être difficile de se lever pour ‘Mania (même sur deux nuits), et cela se reflète dans la réservation à la télévision. Cela … ne semble plus être une grosse affaire malgré tous les efforts de tout le monde, et pourtant il y a encore assez pour profiter du fait que le produit grattait, bien qu’à peine.

Le SmackDown de cette semaine avait plus de bien que de mal. C’est vraiment le cas, et certains talents maximisent les opportunités uniques que leur offre le climat actuel. C’est un gros point positif. Autres? Pas tellement, bien que les scénaristes n’en fassent pas assez pour rencontrer la liste à mi-chemin.

Voici tous les ‘Ups’ et ‘Downs’ d’une autre arène vide vendredi …