6 hauts et 5 bas de la WWE WrestleMania 21

WWE

Le retour de WrestleMania dans de plus grandes salles en 2001, 02 et 03 ne s’était arrêté qu’à trois heures en raison des connotations romantiques de retour sur son territoire pour la 20e édition du spectacle – Vince McMahon était de retour en pensant très grand quand il s’agissait de sa “ plus grande scène ” .

L’événement lui-même est une victoire pour la réservation d’héritage. Les fans de catch ont de longs souvenirs et apprécient un sentiment de stabilité dans un “univers” en évolution rapide. Le «Show Of Shows» a été la constante cimentée pour tout fan entrant dans une indulgence de lutte à tout moment – à tel point que le tag «SuperBowl Of Wrestling» n’est pas hyperbolique à distance. Le public peut et va parcourir le monde pour faire partie du spectacle – pourquoi ne pas trouver un endroit assez grand pour tous les héberger?

Les stades devaient revenir à plein temps, mais il était grand temps que la société trouve de nouveaux visages (et talons) pour les vendre. WrestleMania 21 est devenu “Hollywood”, mais les futures stars n’étaient pas sur une marche de gloire – elles étaient le cercle carré …

(Vous voulez plus de hauts et de bas WrestleMania? Nous les avons: I, 2, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, 13, XIV, XV, 2000, X-Seven, X8 , XIX, XX)