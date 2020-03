6 hauts et 5 bas de la WWE WrestleMania 22

WWE.com

CM Punk a accroché le côté d’une voiture de gangster lors de ses débuts à la WWE de Chicago (et à WrestleMania), mais vous le saviez – tout le monde le sait. Facilement repéré par absolument quiconque ayant déjà vu Ring Of Honor auparavant, Punk était le type de gars que vous ne pouviez pas vraiment utiliser comme extra pour cette raison même – mais cette WWE s’en fichait de tout cela.

À l’ère moderne, Triple H s’est tourné vers NXT pour donner aux futures stars masquées une chance de sortir sur “ The Grandest Stage ” mais “ The Game ” et al ne pensaient pas à le laisser prendre sa tasse devant la caméra quelques mois avant qu’il ne soit élevé à la liste principale via ECW de Paul Heyman. Il avait réprimandé son travail dans le ring des mois plus tôt comme il était – il ne faisait pas attention à la bonne volonté qui coulait.

Au moins, il n’a pas été exposé à l’étalement contemporain de «Show Of Shows». WrestleMania 22 a été le dernier WrestleMania à se dérouler dans une arène de taille standard, mais les 17 155 spectateurs ont fourni les images et les sons dont les stades manquent si souvent. Surtout lors du match qui a suivi le caméo comique de leur future idole …

