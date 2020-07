6 hauts et 7 bas de WWE Raw (6 juillet)

WWE.com

Regarder Raw quelques semaines, c’est comme regarder quelqu’un jouer

solitaire avec un jeu de 47 cartes. Tu sais qu’ils n’ont pas toutes les pièces pour finir

le jeu avec succès, mais peut parfois se rapprocher de façon alléchante et être exaspérant

sans espoir d’autres fois.

Annonces :

Entre les sorties de masse en avril, les absences dues à

blessures (ou grossesse), le changement dans l’équipe créative de Raw et les opt-outs

ou les expulsions forcées dues au virus, la WWE n’a pas joué avec son plein

complément de superstars depuis WrestleMania. Cela a abouti à un spectacle qui a

du mal à gagner du terrain et à maintenir son élan. Nous nous retrouvons avec un dénivelé

montrer que l’on a parfois l’impression d’être pavé avec toutes les pièces

disponible à l’enregistrement cette semaine-là.

Le lundi soir brut n’était pas mal du tout – il continuait à bouger et avait

suffisamment de moments divertissants pour le rendre agréable. Mais en dehors de l’événement principal

et Sasha Banks / Kairi Sane, la lutte n’était pas mémorable. Les intrigues ne sont pas

tout cela est génial dans l’ensemble – nous nous dirigeons vers un PPV où le meilleur match de Raw

est Dolph Ziggler entrant dans un match pour le titre mondial et gardant à peine ce

l’intérêt de l’écrivain. Et la querelle Rey Mysterio / Seth Rollins aurait pu sauter le pas

requin cette semaine.

Mais encore, nous continuons à regarder. Et nous continuons d’espérer qu’ils obtiendront

tout pour cliquer. Mais jusque-là, allons-y…

