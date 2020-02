6 hauts et 8 bas de la WWE WrestleMania VI

WWE

Vince McMahon a présenté Hulk Hogan et The Ultimate Warrior comme des constellations plus grandes que toutes les autres étoiles de la galaxie lors de l’introduction de WrestleMania VI. Son hyperbole et le magnifique spectacle impliqué étaient au moins justifiés. Le mot est lancé un peu trop nonchalamment dans la lutte professionnelle, mais c’était épique.

La sagesse reçue réduit cet événement à quelque chose d’un spectacle d’un match, mais cela est tout à fait en contradiction avec une carte qui ne manque pas de pop, d’apparat et de pantomime Roddy Piper tristement célèbre.

La supercard de 1990 (soit dit en passant, le tout premier Show Of Shows de votre écrivain regardé en direct), a été la première à quitter l’étreinte chaleureuse des États-Unis, préfigurant la nécessité pour l’organisation de se diversifier alors que l’ère dorée d’origine s’écroulait. en l’absence de l’homme qui a arraché le toit rien qu’en arrachant sa chemise.

Les 67 678 personnes annoncées ont emballé le magnifique Skydome de Toronto et se sont réparties presque également entre les deux mammouths. Il a fallu une partie du meilleur et du pire travail de Hulk Hogan pour s’assurer qu’ils le favoriseraient, même en cas de défaite. Mais plus là-dessus plus tard…

