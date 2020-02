6 lutteurs de la WWE ont été éliminés à la télévision la semaine dernière

WWE.com

Les dernières semaines ont été extrêmement chargées pour l’équipe médicale de la WWE, avec un nouveau rapport de Dave Meltzer de The Wrestling Observer indiquant que six lutteurs différents ont subi des blessures adjacentes à une commotion cérébrale en moins d’une semaine.

Alexander Wolfe d’Imperium est le premier et le plus remarquable exemple. Bobby Fish s’est cogné le menton par inadvertance avec un coup de pied destiné à sa poitrine dans l’événement principal du World’s Collide, assommant Wolfe à l’impact. L’ancien homme de Sanity a dû être retiré du match complètement, forçant les autres participants à l’appeler à la volée, les compagnons de course Roderick Strong et Marcel Barthel se faisant également frapper la tête pendant l’affrontement.

Puis, lundi soir à Raw, la soirée de Samoa Joe a pris fin alors qu’il souffrait d’une commotion cérébrale alors qu’il faisait équipe avec Kevin Owens pour affronter les champions par équipe Seth Rollins et Buddy Murphy. Il est également à noter que Riddick Moss et Rey Mysterio ont également failli être éliminés de la série.

C’est un grand volume de blessures similaires en très peu de temps, bien qu’il n’y ait actuellement aucun mot sur Mysterio, Strong, Barthel et Moss. Wolfe devrait être absent tous les deux pour une durée indéterminée.