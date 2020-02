6 meilleurs combattants de deuxième génération en MMA en ce moment

Bien qu’il y ait place pour le débat, beaucoup de gens attribuent le premier événement UFC en novembre 1993 comme la naissance des arts martiaux mixtes en tant que sport dans l’ouest. Avec moins de 27 ans depuis la popularisation du MMA, les enfants de combattants établis n’ont tout simplement pas eu beaucoup de temps pour faire des vagues dans le sport.

Contrairement à la lutte professionnelle et à la boxe, qui ont plus d’un siècle d’histoire documentée et ont depuis produit d’innombrables superstars de deuxième et maintenant même de troisième et quatrième génération, le MMA en est encore à ses stades embryonnaires et à des exemples d’enfants prenant le manteau et revêtant le Les gants de 4 onces à combattre sont assez rares.

Mais ce n’est pas complètement inconnu.

Le fils de Ken Shamrock, Ryan, est entré dans la cage en 2009 pour devenir l’un des premiers combattants de deuxième génération de l’histoire du sport, compilant un record de 1-2 et prenant sa retraite trois ans plus tard. Cependant, ces combattants ont déjà atteint les principales organisations MMA et cherchent à continuer sur l’héritage familial en tant que meilleurs combattants de deuxième génération dans le sport.