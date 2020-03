6 montées et 0 descentes d’AEW Dark (17 mars)

AEW

Des émissions comme celle-ci nécessitent un dialogue sur le format des hauts et des bas.

“6 Ups & 0 Downs” donne l’impression d’un spectacle spectaculaire, car pourquoi serait-ce autre chose qu’avec un tel ratio? Parce que rien sur ce spectacle n’était exceptionnel en soi, c’est pourquoi. Tout sur Dark allait de décent à très bon. Rien n’était mauvais en soi, et bien que tous les téléspectateurs n’aient pas été dans la comédie trouvée dans les deux premiers épisodes, il est difficile de les critiquer sérieusement sans devenir trop subjectif.

Le match central de Dark était Christopher Daniels contre Stu Grayson, poursuivant la querelle SoCal Uncensored vs Dark Order en cours avant la révélation de The Exalted One sur l’épisode de Dynamite de ce soir, avec CD insistant toujours sur le fait que la mystérieuse figure n’existe pas réellement. Ailleurs, nous avons eu le premier tête-à-tête de Colt Cabana alors qu’il affrontait “ The Librarian ” Peter Avalon, Riho cherchant à revenir sur la photo du titre mondial féminin contre Penelope Ford, et un match par équipe opposant The Hybrid 2 à Michael Nakazawa et Brandon Cutler.

Amusant, léger et parfaitement observable, c’était un bon petit épisode de Dark avec beaucoup de plaisir pour les fans hardcore d’AEW. Allons-y …