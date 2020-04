6 montées et 1 descente par rapport au NXT d’hier soir (29 avril)

NXT

Il est sûr de dire que la phase Empty Arena de lutte pro est maintenant passée confortablement dans l’ère Empty Arena maintenant, car la plupart d’entre nous qui regardent commencent à avoir vraiment du mal à essayer de se rappeler à quoi ressemblaient les choses avec une foule. “The New Normal”, comme Triple H l’appelait avec enthousiasme post-Wrestlemania, devient rapidement “Just How It It Now, I Guess”.

Mais – positifs, positifs – il y a encore beaucoup de plaisir à tirer de tout cela. La barre des matchs de NXT a peut-être été légèrement abaissée, mais elle est toujours très élevée dans le contexte de la diffusion hebdomadaire de la WWE, et les ajustements continus du format fournissent une belle distraction. Eh bien, au moins ils le sont lorsqu’ils essaient en fait d’être une distraction plutôt qu’un rappel douloureux de ce qui se passe réellement là-bas, mais plus à ce sujet plus tard …

Cette semaine, Charlotte Flair entre dans le ring pour la première fois depuis qu’elle a été couronnée championne féminine de la NXT, il y a un match de championnat nord-américain potentiellement à succès dans notre événement principal, et nous pourrions même voir ce que le Gargano avait pour le dessert après la semaine dernière. chose?

Comme toujours, la lutte professionnelle ne devrait pas encore se produire en ce moment, mais comme c’est le cas, allons-y et amusons-nous. En avant!