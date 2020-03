6 montées et 2 descentes du NXT d’hier soir (5 mars)

NXT

Les lecteurs à long terme de cette chronique seront désormais familiers avec le paradoxe des attentes et carences NXT. Hype et épisode avec des matchs de niveau TakeOver et le spectacle généralement sous-diffusé, jetez n’importe quel vieux s ** t au mur pour un épisode télévisé au milieu de la route et c’est normalement hors des charts. Ainsi, cette semaine, deux matchs en cage, tous deux cherchant à porter leurs fruits sur des querelles intenses, se sont sentis un peu comme un drapeau rouge.

Maintenant, marchant fermement sur l’eau entre deux grands spectacles, nous avons des histoires qui doivent être mises en contact car, simultanément, d’autres ont besoin d’être mises en marche. Les championnats ont besoin de challengers clairs et évidents, et certains des noms qui vont être impliqués au cours du week-end de WrestleMania ont besoin d’un gros élan pour les aider à y arriver. À l’heure actuelle, il n’y a pas de problème flagrant avec le spectacle, mais nous savons tous à quelle vitesse cela peut changer.

Donc, avec un optimisme prudent, nous nous embarquons pour une autre aventure mercredi soir à Full Sail. Nox vs Kai, Dream vs Strong, les réponses de Gargano et une division par équipe qui semble sortie de nulle part. Mesdames et messieurs, voici NXT …