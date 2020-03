6 montées et 4 descentes du NXT d’hier soir (11 mars)

NXT

Je vais rester court et doux cette semaine entre amis parce que nous avons un lot passer à travers. NXT, venant vous voir en direct du Performance Center cette semaine, a organisé ce qu’elle a appelé une “Soirée d’appréciation des fans” avec une carte qui avait l’air savoureuse sur le papier sans être accrocheuse. Deux titres en jeu, plus de matchs de qualification pour le match de classement féminin et la promesse d’un affrontement entre Ciampa et Gargano.

Après la fin de la semaine dernière, les vraies motivations de Velveteen Dream ont été révélées et les choses commencent à chauffer sur le reste de la carte TakeOver, cela promet d’être une nuit importante sur la route de WrestleMania alors commençons …

Downs …

4. Désolé, quoi?

Absolument rien sur ce match n’avait de sens pour moi. NXT a positionné Dakota Kai comme une sorte de méga-méchante évasion en 2020, comme quelqu’un dont l’ingéniosité ignoble et la méchanceté implacable pourraient l’emporter, bien au-delà de ses capacités réelles, sans doute dans le tableau du Championnat féminin.

Ils l’ont obligée à retirer Mia Yim de WarGames, puis à mettre son prétendu meilleur ami Tegan Nox sur l’étagère pendant des mois, puis à recruter Raquel Gonzalez, puis à gagner son grand match TakeOver et le match revanche TV, le tout juste pour qu’elle ne puisse pas se qualifier pour ce match d’échelle? Pourquoi l’ont-ils construit sinon une place dans ce spectacle?

Nous ne pouvons pas faire un autre match en simple avec Nox si tôt, et la manière logique pour la Welsh Wonder d’obtenir enfin sa victoire sur sa plus grande rivale était-elle de la battre (et quatre autres) quand cela importait vraiment? De plus, l’histoire entre Kai et Yim a certainement nécessité une rencontre beaucoup plus meurtrière, plutôt que le match de lutte que nous avons eu ici?

Une tranche de réservation déconcertante, ceci.