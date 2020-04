6 montées et 7 descentes de la route de la WWE à WrestleMania 36

WWE

Le battage médiatique typique de “ Road To WrestleMania ” de la WWE a commencé peu avant le Royal Rumble de janvier.

Pour la plupart des fans, cela a commencé dès que les calendriers ont tourné et qu’une décennie a cédé la place à une autre. Dès le 1er janvier 2020, l’attention a commencé à se détourner de la guerre inter-marques de second ordre (Survivor Series) et du pay-per-views en arrière-plan (TLC) et vers la majesté d’une période que les fans convoitent affectueusement comme la plus excitante des année.

La “ route ” traditionnellement robuste est rocheuse depuis début mars – la crise sanitaire en cours a tout changé, forçant la WWE à abandonner le caverneux Raymond James Stadium de Tampa et à se retirer dans leur centre de performance relativement modeste à Orlando. WrestleMania 36, ​​pour la première fois de l’histoire, se déroulera devant exactement zéro fan.

Dans une autre première, cela se produira également sur deux nuits plutôt que sur une. Les plans changent, et tout ça.

Le thème pirate du week-end nous amène à danser avec des lignes accrocheuses sur les “mers agitées”, et il y avait un danger très réel que les rêves menés par Mania de la WWE aient pu s’écraser sur des rochers. Voici tous les points positifs et négatifs d’un voyage de trois mois plein de “ hauts et de bas ” …