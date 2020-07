6 prévisions AEW Fyter Fest 2020 (Night Two) que vous devez savoir

AEW

Lâcher Jon Moxley contre Brian Cage de la deuxième nuit du Fyter Fest 2020 a été une étape malheureuse mais essentielle pour All Elite Wrestling après que l’épouse du champion du monde, Renee Young, a été testée positive pour la maladie qui sévit actuellement dans le monde. Le devoir de vigilance d’AEW doit être respecté. La santé et le bien-être de Moxley et de ses collègues prévalent sur tout le reste, y compris la qualité des cartes.

C’est un point négatif du point de vue des notes, laissant Orange Cassidy contre Chris Jericho comme la seule querelle de calibre principal du Fyter Fest. Les spoilers sont là-bas, avec les étincelles particulièrement puissantes de NXT, bien que l’histoire nous dise que ces choses ont rarement un impact négatif. Savoir qui sort en tête entre Adam Cole et Keith Lee n’est qu’une déception; qu’il pourrait faire pencher la balance en faveur d’AEW est peu probable.

Néanmoins, la semaine dernière a été un rebond considérable pour une promotion qui continue de l’emporter sur NXT là où cela compte: le groupe démographique 18-49. Il est raisonnable de s’attendre à ce que cela se poursuive après un mini-PPV de qualité.

Jericho vs Cassidy prend la tête du classement, mais il y a aussi un match Tag Team Title opposant Kenny Omega et Hangman Page à Private Party, FTR faisant équipe avec The Young Bucks pour affronter The Butcher and The Blade et Lucha Brothers, plus Nyla Rose contre un adversaire mystère . Beaucoup d’intrigues subsistent.

Allumons le fusible …