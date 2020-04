7 autres talents NXT dévoilés

WWE.com

En une semaine qui a vu un nombre sismique de talents de la WWE libérés de la société, sept autres artistes NXT ont maintenant rejoint cette liste sans cesse croissante de départs, selon PWInsider.com

Mohamed Abdelfattah (ou Mohamed Fahim), Faisal Kurdi, Hussain Aldagal, Marcos Gomes, Edgar Lopez, Yifeng (ou Rocky comme il était connu dans NXT) et enfin Kassius Ohno (anciennement Chris Hero) ont tous été libérés de leurs contrats NXT.

Le talent égyptien Abdelfattah a été chanté dans l’entreprise en janvier 2018.

Kurdi a impressionné après un essai à Jeddah, en Arabie Saoudite et a été signé en juin 2019.

Le bodybuilder Aldagal a également été signé après un essai de juin 2019.

Le talent formé au Muay Thai et au Jiu-Jitsu brésilien Gomes a conclu un contrat avec la société en mai 2019.

L’ancien footballeur Lopez a signé pour l’entreprise en septembre 2019 après un essai au Chili.

Yifeng – Rocky à l’intérieur de NXT – a signé pour la WWE en septembre 2016 après être venu d’un milieu d’acteur.

Compléter la liste des versions les plus récentes est sans doute le nom le plus en vue de cette liste particulière. Kassius Ohno a été déplacé vers la section des anciens sur le site Web de la WWE plus tôt cette semaine et aurait maintenant été officiellement libéré de la société.

Cela met fin à la deuxième course de développement d’Ohno (sa première course de 2011-2013) et vous devez imaginer que son départ mènera maintenant à une autre course sur la scène indépendante une fois que la situation mondiale se sera apaisée.